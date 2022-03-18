TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu ilk penaltıyı yorumladı! "Uzun vurmak isterken..."
Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Karadeniz derbisinde bordo mavili ekip maçı 3-2 kaybetti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Çaykur Rizespor'un kazandığı ilk penaltı pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, "Nwakaeme maçta değil. Uzun vurmak isterken oyuncuyu görmüyor. Oyunda değil bugün." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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