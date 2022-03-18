TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu açıkladı! Rizespor'un son golü öncesi faul var mı?
Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Fırtına, Karadeniz derbisinde 3-2 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Çaykur Rizespor'un attığı üçüncü penaltı golü öncesinde faul olup olmadığını açıkladı. Toroğlu, "Trabzonsporlu oyuncu topa sıçrama fikrinde değil. Oyuncunun da geldiğini görüyor ve faul yapıyor. Çok net faul. Rakibi de görüyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Toroğlu açıkladı! Rizespor'un son golü öncesi faul var mı? 18 Mart 2022 | 12:00
00:33
Toroğlu ilk penaltıyı yorumladı! "Uzun vurmak isterken..." 18 Mart 2022 | 12:00
00:33
Toroğlu'dan flaş değerlendirme! "Normal sahada..." 18 Mart 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu Trabzonspor'un o pozisyonunu değerlendirdi! "Saha müsait değil" 18 Mart 2022 | 12:00
01:56
Rizespor - Trabzonspor maçı oynanacak mı? 18 Mart 2022 | 12:00
01:06
Kıran açıkladı! Trabzonspor maçı erteleniyor mu? 18 Mart 2022 | 12:00
03:16
Rizespor Trabzonspor maçı ertelenecek mi? 18 Mart 2022 | 12:00
09:43
Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi son durum... 18 Mart 2022 | 12:00