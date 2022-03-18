TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un mağlubiyeti sonrası Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme! "Normal sahada..."
Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Karadeniz derbisinde bordo mavili ekip maçı 3-2 kaybetti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçtan sonra flaş bir değerlendirme yaptı. Toroğlu, "Saat 18:00'a kadar saha çok karlıymış. Son 1-2 saatte temizlediler. Bence Bülent Korkmaz 'Normal sahada Trabzonspor ile zorlanırız ama çamurda onları bozarız' demiş olabilir. Benim düşüncem öyle." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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