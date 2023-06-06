TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu: İki kaleci olsa kurtaramaz!
Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Gol olan topta Trabzonspor'un kalesinde 2 kaleci olsa yine çıkaramazlardı. Öyle bir gol oldu. 2 kaleci olsa kurtaramaz." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri
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