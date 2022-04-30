TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu bu günleri yıllar önce gördü! "Birbirlerine ihtiyaçları var"
2021-2022 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor oldu. 35. haftada Antalyaspor ile evinde berabere kalan Fırtına ligi zirvede bitirmeyi garantileri. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 20 Kasım 2020 ve 23 Ocak 2021 tarihindeki Takım Oyunu programlarında Abdullah Avcı ve Trabzonspor birlikteliği ile ilgili flaş yorumlarda bulunmuştu. Toroğlu, "Şu aşamada Trabzonspor'un Abdullah Avcı'ya, Abdullah Avcı'nın da Trabzonspor'a ihtiyacı var. Türk futbolu için birbirlerine ihtiyaçları var. İnşallah iyi anlaşırlar. Kavanoz ve kapak birbirine denk geldi." demişti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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