TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor taraftarı İstanbul'dan Londra'ya şampiyonluğu kutluyor! İşte o görüntüler
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu oldu. Fırtına'nın taraftarları İstanbul'dan Londra'ya, dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu coşkuyla kutluyorlar. İşte o görüntüler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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