TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu: Bjelica'nın işi zor!
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Bjelica'nın yapacak bir şeyi yok. Yeni geldi. İşi çok zor. Seneye ne yapacak belli değil. Bir takım 10 kişi kalabilir ama tavırlı oynaması gerekir." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri
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