TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu: Akıllar Şampiyonlar Ligi'nde!
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ben Trabzonspor'u da ilk yarıda beğenmedim. Tabii Şampiyonlar Ligi maçında tüm akıllar orası normaldir. Trabzonspor 3 maç kaybetsin, ama Şampiyonlar Ligi'ne kalsın yine de. O müziği duyalım. Farklı bir olay. Oralarda sürekli olalım artık." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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