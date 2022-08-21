TRABZONSPOR HABERLERİ - Antalyaspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı. Antalyaspor maçta bulduğu 2. golü penaltıdan attı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Net penaltı, FTA Antalyaspor lehine verilen karar doğru." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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