TRABZONSPOR HABERLERİ - Cornelius'un golünde faul var mı? Erman Toroğlu değerlendirdi!
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'u ilk yarıda bulduğu 4 gol ile mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Cornelius'un golünden önce faul olup olmadığını açıkladı. Toroğlu, "Yan yana gidiyorlar. Omuz omuza pozisyon. Cornelius güçlü kaldı. Bana ne sonrasında." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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