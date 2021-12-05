TRABZONSPOR HABERLERİ - Büyük iddia! "Trabzonspor yerinde saysa da bir şey olmaz"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlalığıyla puan farkını 13'e çıkardı. Puan tablosunda ilk içerisinde İstanbul büyüklerinin bulunmadığı sezonda bordo mavili ekip ardına bakmadan yoluna devam ediyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Trabzonspor'un durumunu değerlendirdi. Uluç, "Trabzonspor yerinde saysa bile bir şey olmaz. Çünkü Trabzonspor'a rekabet edecek takım yok. Bu kötü bir şey." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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