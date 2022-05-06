TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas: Kendi performansımdan daha önemli olan...
Şampiyon Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anastasios Bakasetas, Hataspor maçından sonra kameralar karşısına geçti. Yunan oyuncu, "Alkışlanmamız Türk futbolu için çok güzel bir andı. Hatayspor camiasına teşekkür ediyorum. Amacımız puan değil, her maçımızı kazanmak. Maçı kazanmaya da çok yaklaşmıştık ama son dakika da yediğimiz golle maalesef bir puan aldık. Kendi performansımdan daha önemli olan şeyi şampiyon olmak. Bunu da başardık. Takıma farklı maçlarda yardımcı olduğum maçlarda oldu ama önemli olan takımın kazanması ve şampiyon olması." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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