Trabzonspor Enis Destan'ı kadrosuna katıyor!
Trabzonspor, Altınordu ile Enis Destan konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, " Enis Destan yarın akşam 21.00'de Trabzon'da olacak. Trabzonspor bu oyuncunun bonservisi için kulübüne 600 bin Euro ödeyecek ve sözleşme de bir sonraki satıştan pay da yer alıyor." ifadelerine yer verdi. (TS spor haberleri)
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