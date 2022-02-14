TRABZONSPOR HABERLERİ - Andreas Cornelius durdurulamıyor "En dinamik isim"
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında önemli bir kademeyi geride bırakan bordo mavili ekipte Andreas Cornelius ön plana çıkan isimlerden biri oldu. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan yıldız ismi değerlendirdi. Aslan, "Cornelius oyunda kaldığı sürece sahanın en dinamik oyuncusuydu. Fiziksel olarak Adil Demirbağ ve Abdülkerim Bardakçı'ya karşı iyi durdu. Takımı önde tuttu." dedi. | Trabzonspor haberleri ( TS spor haberi )
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