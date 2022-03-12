TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmetcan Kaplan hakkında flaş sözler! "Trabzonspor ve Türk futbolu..."
Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor evinde Süper Lig'in 29. haftasında küme düşme hattında bulunan Göztepe'yi evinde geriden gelerek 4-2 mağlup etmeyi başardı. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz genç Ahmetcan Kaplan'ı bu sözlerle övdü. Yılmaz, "Ahmetcan Kaplan çizgiden 2 top çıkardı. Birinde topu kontrol edip çıkardı. Trabzonspor ve Türk futbolu iyi bir oyuncu kazanıyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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