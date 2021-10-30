TRABZONSPOR HABERLERİ - "Abdullah 'Puan' Avcısı"

Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Geçen sezon takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışını sürdürmeye devam eden bordo mavili ekip, 22 maçtır kaybetmiyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Avcı'nın performansını değerlendirdi. Beşer, "Abdullah Avcı'da isim değişikliği yapmak gerekiyor. Abdullah 'Puan' Avcı yapmak gerekiyor. Trabzonspor 11 haftada 27 puan topladı. Çok iyi bir ortalama." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberleri)

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