TRABZONSPOR HABERLERİ - Canlı yayında Avcı'nın değişikliklerine o sözler! "Beşiktaş maçı öncesi..."

Süper Lig'in 11. haftası Karadeniz derbisi ile başladı. Evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, maçı 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanmasını bildi. Maçtan sonra Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın değişiklikleri çok konuşuldu. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Avcı'nın değişikliklerini değerlendirdi. Aslan, "Bakasetas ve Nwakaeme'nin riske edilmemesi, Beşiktaş maçı öncesinde doğru karardı. Oyun istediği gibi gitmediği için Bakasetas ve Nwakaeme'yi oyuna aldı Abdullah hoca. Belki Bakasetas oyuna girerken Siopis ve Berat'la devam edebilirdi hoca ancak skor gelmediği için iki oyuncuyu da oyundan aldı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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