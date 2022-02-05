TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın takımına övgü dolu sözler! "Öne geçince gol yemiyor"
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 1-0 mağlup etti. Liderin galibiyeti sonrası A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz bordo mavili ekibin o istatistiğine dikkat çekti. Yılmaz, "Trabzonspor gol attığında gol yemiyor. Maçların bitimine 20 dakika kala gol yemiyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Trabzonspor'a büyük övgü! "İki silahınızın oynamamasına karşın..." 05 Şubat 2022 | 12:00
01:10
Trabzonspor savunmaya takviye yapacak mı? İşte Avcının planı! 03 Şubat 2022 | 12:00
01:28
Trabzonspor'da stoper çıkmazı! İşte Kaan Ayhan'da son durum 02 Şubat 2022 | 12:00
00:33
Trabzonspor stoper takviyesi yapacak mı? "Sezon sonuna kadar..." 01 Şubat 2022 | 12:00
01:07
Trabzonspor'da gençlik operasyonu! Rota Danimarka 27 Ocak 2022 | 12:00
05:19
Eski hocaları o isimleri değerlendirdi! 26 Ocak 2022 | 12:00
01:34
Fırtına'ya Bursaspor'dan 3 genç birden! Bonservis bedelleri... 25 Ocak 2022 | 12:00
00:33
Trabzonspor o golcüden vazgeçti! G.Saray da istiyor 24 Ocak 2022 | 12:00