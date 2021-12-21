TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu Trabzonspor'un eksiğini açıkladı! "Oyuna girmesi lazım"

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Altay deplasmanına çıktı. İlk yarısını 1-0 geride tamamlayan Trabzonspor'u usta yorumcu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor'un daha farklı oynaması lazım. Bakasetas'ın oyuna girmesi lazım. Hamsik orta sahada tek başına kaldı. Abdülkadir Ömür de tek kaldı. Orta sahaya bir oyuncu lazım." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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