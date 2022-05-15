TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan rekor açıklaması! "Tarih bunu da yazacak"
Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı konuk etti. Zorlu mücadeleyi bordo mavili ekip 2-1 kazandı. Fırtına'nın Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor. En büyük hedef buydu. Önümüzdeki hafta puan rekoru kırarsak tarih bunu da yazar” diyerek sözlerini tamamladı. " dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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