TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Marek Hamsik yorumu! "Onu aradım"
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadeleden sonra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncusu Marek Hamsik hakkında konuştu. Avcı, "Gözlerim Hamsik'i aradı. Merkezde olsaydı oyunun akışı ve hızı farklı olabilirdi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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