TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı kararını verdi! Nwakaeme mi, Kouassi mi?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Teknik adamlar genelde daha sıcak oyuncuları tercih ederler. Nwakaeme'nin oyun karakterinde bazen uzaklaşmalar olabiliyor. Bu kenarda kalmasını gerektirecek bir sebep değil. Abdullah Hoca'nın en sıcak kadroyla oynayacağını bekliyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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