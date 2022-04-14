Trabzonspor-Karagümrük maçı öncesi flaş yorum! "Şampiyonluk..."
Trabzonspor haberi: Süper Lig’in lideri Trabzonspor, 33. hafta maçında evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Şampiyonluğa çok yakın olan bordo-mavili takımın son durumunu A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı değerlendirdi. İşte Kınalı’nın flaş sözleri… (TS spor haberi)
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