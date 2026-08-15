Levent Tüzemen'den İlkay Gündoğan eleştirisi: Kulübeden seyrediyor

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonu, Galatasaray-Arca Çorum FK mücadelesi ile birlikte başladı. Son şampiyon Galatasaray, rakibi karşısında 1 puanı mücadelenin son dakikalarında kurtardı. Öte yandan usta yorumcu Levent Tüzemen, sarı-kırmızılılarda dakika 84'te Lucas Torreira yerine oyuna dahil olan İlkay Gündoğan'ı eleştirdi. Tüzemen, "Hiç kusura bakmasın. Manchester City efsanesi, kulübeden maç seyrediyor. İlkay Gündoğan kombine almamış, kulübeden seyrediyor. Bu maçın 11'inde yer almayacaksan, ne zaman alacaksın? Hazırlık maçlarında baktım 5 maçın 2'sinde oynamış ilk 11. Diğer 3'ünde oynamamış. Hadi geçen sene sakatlık yaşadın, yeni geldin falan. Burası dinlenme kampı değil!" ifadelerini kullandı.