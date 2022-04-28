TRABZONSPOR HABERİ | Hıncal UIuç: Trabzonspor Anadolu futboluna hizmet ediyor
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor hakkında A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, övgü dolu sözlerde bulundu. Uluç, "Trabzonspor sadece Trabzon'a değil Anadolu'ya da büyük hizmet ediyor. " dedi.
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