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Trabzonspor Gaziantep FK maçı sonrası Erman Toroğlu Vitor Hugo'nun Dicko'ya müdahalesini yorumladı! "Net kırmızı kart"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin 3. dakikasında Vitor Hugo ile Dicko arasındaki pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Topla alakası yok, arkadan müdahale var. Net bir şekilde kırmızı kart ve faul." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
22.11.2021
A Spor yorumcularının pozisyon hakkındaki görüşleri:
Erman Toroğlu: Kırmızı kart
Reha Kapsal: Kırmızı kart
Mehmet Yılmaz: Kırmızı kart
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