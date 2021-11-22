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Erman Toroğlu Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ilk yarısını yorumladı! "Dış güçler olmazsa..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ilk yarısı yorumladı. "Eğer dış güçler olmazsa, Trabzon'u aşağı çekmek istemezlerse bu fark daha da açılır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
22.11.2021
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