Trabzonspor'da hedef 3 puan

Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda ilerleyen bordo mavili ekip Göztepe karşısında 3 puanı hanesine yazdırıp şampiyonluğa bir adım daha ilerlemek istiyor. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

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