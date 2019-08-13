13 Ağustos 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor, Edgar ile anlaştı
Trabzonspor, Portekizli savunma oyuncusu Edgar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
13.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Büyük skandal! Sportmenlik 'nakavt' oldu
- Ünal Karaman'dan duygulandıran şiir
- Ünal Karaman'dan duygulandıran şiir
- Volkan Babacan Beşiktaş yolunda
- "Fenerbahçe Kolarov ile anlaştı"
- Falcao'nun imza atacağı tarih! 19.05 detayı...
- Trabzonspor'da bayramlaşma töreni!
- Trabzonspor'da bayramlaşma töreni!
- Volkan Babacan Beşiktaş yolunda
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"