Trabzon, Prag maçına kilitlendi

Trabzonspor taraftarı, UEFA Avrupa ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında ​Sparta ​Prag ile oynanacak karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. 40 bin biletin tamamı tükenirken, şehre gelen vatandaşların da maç için tatillerini uzattıkları belirtiliyor.