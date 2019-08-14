14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzon, Prag maçına kilitlendi

Trabzonspor taraftarı, UEFA Avrupa ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında ​Sparta ​Prag ile oynanacak karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. 40 bin biletin tamamı tükenirken, şehre gelen vatandaşların da maç için tatillerini uzattıkları belirtiliyor.
14.08.2019

Trabzonspor, Edgar ile anlaştı Trabzonspor, Edgar ile anlaştı 13.08.2019
Trabzonspor'da bayramlaşma töreni! Trabzonspor'da bayramlaşma töreni! 13.08.2019
Ünal Karaman'dan duygulandıran şiir Ünal Karaman'dan duygulandıran şiir 13.08.2019
Trabzonspor'da forvet arayışı Trabzonspor'da forvet arayışı 11.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Onazi sokakta çocuklarla top oynadı Onazi sokakta çocuklarla top oynadı 10.08.2019
Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı 10.08.2019
Sörloth ilk maçında mest etti Sörloth ilk maçında mest etti 10.08.2019
Trabzonspor Türkiye rekoru kırdı Trabzonspor Türkiye rekoru kırdı 09.08.2019
Ünal Karaman: İyi bir geri dönüş yaptık Ünal Karaman: "İyi bir geri dönüş yaptık" 09.08.2019
Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran Lille anısı Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran Lille anısı 07.08.2019
Yusuf Yazıcı'dan duygusal veda Yusuf Yazıcı'dan duygusal veda 07.08.2019
Yusuf Yazıcı'nın maliyeti açıklandı Yusuf Yazıcı'nın maliyeti açıklandı 07.08.2019
Trabzonspor Yusuf Yazıcı'ya bu video ile veda etti Trabzonspor Yusuf Yazıcı'ya bu video ile veda etti 06.08.2019
Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'yı böyle karşıladı Zeki Çelik Yusuf Yazıcı'yı böyle karşıladı 06.08.2019
Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı 06.08.2019
Yusuf Yazıcı Fransa'ya gitti Yusuf Yazıcı Fransa'ya gitti 05.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Transfer resmen açıklandı
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Taraftarlar dört gözle bekliyordu...
Fatih Terim'den Emre Mor kararı
Galatasaray'dan Nzonzi için resmi teklif!
Falcao resmen Galatasaray'da
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör