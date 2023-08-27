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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş Bjelica sözleri

Trabzonspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından A Spor yorumcusu Reha Kapsal açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Bir antrenör basın toplantısına çıkıp oyuncuları rencide edemez. Böyle bir sıkıntın varsa ilk yapacağın antrenman öncesinde çağırır orada eleştirirsin." dedi.

27 Ağustos 2023 | 09:03
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