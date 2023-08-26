Erman Toroğlu'dan Bjelica'ya eleştiri!
Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karadeniz derbisinde gülen taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Rizespor oldu. Karşılaşma sonrası A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, 90+1 programında maçı değerlendirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica'yı eleştiren Toroğlu "Abdülkadir Ömür ile oynamazsan kazanamazsın. Kaldı ki, Bjelica'nın duruşu bana zayıf geldi" ifadelerini kullandı.
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