Ünlü yorumcu açıkladı! "Trabzonspor'da orta sahaya transfer..."
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı sonrası alınan mağlubiyeti sonrasında eksiklikleri ortaya çıktı. Fırtına'nın son durumunu A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir değerlendirdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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