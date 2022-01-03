Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Doğru olduğuna inandığınız kararı verin

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu kış seminerinin resmi açılışı bugün yapılan törenle gerçekleşti. Törende konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Doğru olduğuna inandığınız kararı verin, o düdüğü çalın. Kulüpler Birliği ve kulüpler olarak o cesaretin arkasında biz varız. Kulüplere, federasyona ve MHK’ya güvenin, kişilere güvenmeyin." dedi.

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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sıkıntıların ortadan kalkması için kurulan çalışma grubuna dikkat çekerek, "Son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başkanvekili Servet Yardımcı'yla yaptığımız toplantı ile bizim içinde olduğumuz çalışma grubu olarak önerdiğimiz çözümlerin neredeyse tamamına yakınında fikir birliğindeyiz. Bu veya benzer çalışmalar geçmişte de yapılmıştı ancak yol alınamamıştı. MHK Başkanımızın geçen hafta yaptığı sunumda da doğru yolda olduğumuzu gördük. Hakem camiası konusunda ortaya koyduğunuz reformlar, bizleri umutlandırdı. Son toplantıda Ali Koç başkan da bizimleydi. Nihat Özdemir Başkana 1 metre mesafede oturuyordu. Kendisinin testi pozitif çıkmış. Nihat Başkan da şu anda MHK Başkanı'na yakın oturuyor. Kendisi bize lazım. Verilen ya da verilmeyen 1 karar çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Bir takımın küme düşmesine, bir takımın şampiyon olmasına direkt etki ediyor. Yüzlerce futbolcunun da kaderini sizler belirliyorsunuz. Kalite seviyesi bizler kadar sizleri de yakından ilgilendiriyor. Sizlerin üstlenmiş olduğu yükün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Dünyada adil bir insandan daha huzurlu bir insan yoktur" ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK ALDIĞIMIZ ÜLKELERİN ÖRNEK GÖSTERECEĞİ ÜLKE OLACAĞIZ"

Kulüpler Birliği olarak hakemlerin arkasında olduklarını söyleyen Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği Başkanı olarak açık ve net şekilde ifade ediyorum, doğru olduğuna inandığınız kararı verin, Kulüpler Birliği olarak, Türk futbol ailesi olarak, kulüp başkanları olarak o cesaretinizin arkasında biz varız. Kulüplere, camialara güvenin ama kişilere asla güvenmeyin. Hiçbirinizin geldiği noktaya, birilerine güvenerek geldiğinize inanmıyorum. Çabaladınız ve bir noktaya geldiniz. Yurt dışında düdük çalan hakemlerin hiçbirisinin sizden yetenekli olduğuna inanmıyorum. Ama eğitim sıkıntımız var. Bunu ortadan kaldırmak bizlerin görevi. En iyi eğitim nasıl veriliyorsa, bütün masraflarının karşılanarak yerine getirilmesi bizim görevimiz. MHK Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışma ve başkanın yaptığı sunum, sıradan bir sunum değildi. 1,5-2 saatlik toplantının ardından bu sunumun arkasında ciddi bir tecrübenin, ciddi bir iradenin olduğu kanaatine vardım. Önümüzdeki sene belki hataları sıfırlayamayız ama 2-3 sene sonra hakemlik konusunda örnek gösterilecek ülkeler içinde olacağız. Sorumluluğumuzun farkındayız. Eksik ve noksanlarımızı mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Örnek aldığımız ülkelerin bu konuda örnek göstereceği bir ülke olacağımızdan şüphem yok" açıklamasında bulundu.