BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Gol bulması gerekirdi"
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş zorlu derbide karşı karşıya geldiler. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarıda daha düzgün oynayan takım Beşiktaş. Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı gol bulması gerekirdi." dedi. | Trabzonspor - Beşiktaş haberleri (TS - BJK spor haberi)
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