TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte iki takımın muhtemel 11'leri...
Trabzonspor Be��iktaş CANLI İZLE | Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş zorlu maçta karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesinde liderliğini sürdüren Trabzonspor şampiyonluğa doğru koşarken Beşiktaş ise kendisini Avrupa potasına atmak istiyor. Trabzonspor'un sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny 11'i ile çıkması beklenirken Beşiktaş ise Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi 11'i ile çıkması tahmin ediliyor. Müsabaka 3 Nisan Pazar günü 20:30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...
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