Video Trabzonspor Videoları Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor U19 takımına tebrik

Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor U19 takımına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'u kutladı.

25 Nisan 2025 | 18:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:26
Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor U19 takımına tebrik 25 Nisan 2025 | 12:00
06:49
Ertuğrul Doğan: İnanılmaz bir başarı 25 Nisan 2025 | 12:00
00:51
Trabzonspor'da flaş sakatlık! Onuralp Çevikkan... 12 Mart 2025 | 12:00
23:44
Trabzonspor'da Fatih Tekke: Sözleşme sürem... 11 Mart 2025 | 12:00
03:00
Fatih Tekke Trabzon'a geldi 11 Mart 2025 | 12:00
02:15
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fatih Tekke'nin geliş saati değişti 11 Mart 2025 | 12:00
16:31
Serdar Dursun'dan flaş Fatih Tekke sözleri! 10 Mart 2025 | 12:00
05:27
Fırtına'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! 10 Mart 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN