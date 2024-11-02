Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Şenol Güneş’e sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Doğan, Teknik Direktör Şenol Güneş'e sonuna kadar güvendiğini belirtti. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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