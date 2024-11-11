Trabzonspor'da yaprak dökümü yaşanacak
Trendyol Süper Lig devi Trabzonspor'da devre arası için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok pozisyona takviye yapması beklenen bordo-mavililerde 4 veya 5 oyuncu ile yolların ayrılacağını A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel duyurdu. İşte detaylar...
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