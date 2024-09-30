Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan gelen teklifi açıkladı! "Katar ve Suudi Arabistan..."
Tüm borcu ödeyerek Bankalar Birliği'nden ayrılan Trabzonspor'dan başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Bankalar Birliği'nden çıkmak için 2.1 milyar TL ödeme yaptık. Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut ama bunla alakalı netleşmeden çok konuşmamak lazım. Ancak önemli bir yatırım grubunun ciddi bir ortaklık başvurusu oldu resmi olarak." dedi. | Trabzonspor haberleri
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