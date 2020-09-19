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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Maçta hoş olmayan şeyler vardı

Süper Lig'in ikinci haftasında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasında bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Maçta hoş olmayan şeyler vardı. Maçtaki pozisyonlarla ilgili açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.
19.09.2020
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