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Ahmet Ağaoğlu Alexander Sörloth'un transferini açıkladı! İşte kasaya girecek para

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferinden 11-12 milyon Euro gibi bir para kazanacaklarını ve sonraki transferinden de pay alacaklarını açıkladı. Son dakika transfer haberi...
18.09.2020
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Trabzonspor kafilesinin Denizli'ye hareket etmeden önce Başkan Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

Transferler devam ediyor. Eksiklerimizi çok iyi bildiğimiz ve çok büyük özveriyle çalıştığımız için en kısa zamanda taraftarın arzuladığı Trabzonspor'u sahaya yansıtacağız.

Daha ligin başı. Öyle hemen karamsarlığa kapılmak çok doğru bir bakış açısı değil. Tabiki nasıl başladığın çok önemli ama ondan daha önemli olan nasıl bitirdiğin. Bu mücadelenin içinde her zaman olacağımızı söylemiştik, aynı şekilde devam ediyoruz.

Bugün transferlerden bahsederken bu takımın limitinin 152 milyon TL olduğunu bilmek hepinizin görevi. 132 Milyon yüzde 15 fazlasıyla 152 milyon dediğiniz zaman 17 Milyon Euro'ya denk geliyor. Bunun içinde vergi, prim, bonservis aynı zamanda tüm futbolla alakalı giderler var. Menajer giderleri dahil olmak üzere.

SÖRLOTH SÖZLERİ

Ne Trabzonspor'un onayı olmadan, ne de Crystal Palace'nin onayı olmadan bu futbolcuyu başka kulübe transfer etme hakkı ve şansı yoktu. 15 gündür devam eden görüşmelerde Leipzing dahil 3 kulübün görüşmeleri ki olabilecekse de Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan anlaşma çerçevesinde oyuncu Leipzing kulübüne transfer olacak. Bir de şu unutulmasın. Hafızamız taze. Geldiği zaman yapılan bütün eleştiriler oyuncunun ve bizim hafızamızda. Giderken farklı eleştirilerde bulunmak doğru bakış açısı değil. 375 bin Euro'ya mal olmuş kiralık, bir sene sonra 11 - 12 milyon Euro gibi bir gelir bırakarak, bir sonra ki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. bunun Türk futbol tarihinde eşi benzeri bir uygulama var sa ki ben bilmiyorum.

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