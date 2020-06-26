Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Herkesin gözü üzerimizde

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, herkesin gözü üzerimizde. Çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu." ifadelerini kullandı.

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