27 Haziran 2020, Cumartesi

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Trabzonspor'un gözü zirve

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor beraberliği ile liderlik koltuğunu kaybeden bordo mavili ekip, kazanarak ilk sıradaki Medipol Başakşehir'in Galatasaray karşısındaki puan kaybını bekleyecek.
27.06.2020
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