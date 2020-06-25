25 Haziran 2020, Perşembe

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Filip Novak'ın 30. yaş günü kutlandı

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, 30. yaş gününü kutladı. Tecrübeli futbolcuya pastasını bordo-mavili takımın yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır yedirdi.
25.06.2020
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