Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı hakkında A Spor'a konuştu! "Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturdu"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti. Bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, efsane çalıştırıcı hakkında A Spor'a konuştu. Ağaoğlu, "Çok önemli bir isimdi. Sadece Trabzonspor ile alakalı değil. Ülke futbolunda çok değerli bir isimdi. Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturdu. Trabzonspor'un efsane yıllarında en önemli aktörlerden birisiydi Özkan Sümer ile birlikte." dedi.
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