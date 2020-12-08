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Selahattin Kınalı: Trabzonspor sezon başında hiç çalışmamış gibi

Spor Ajansı programında Trabzonspor'un gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, "Trabzonspor sezon başında hiç çalışmamış, tek alanda oynuyorsunuz ama ayakta durmaya haliniz yok bunun sorgulanması gerekir" ifadelerini kullandı.
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