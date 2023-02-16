Trabzonspor-Basel maçı öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanlarından ortak açıklama
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanları Trabzonspor - Basel maçını izlemek için Trabzon'a gitti. Mücadele öncesi, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ortak açıklama yapıldı. İşte o açıklamalar…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:04
Kulüp başkanları Trabzon'da tek yürek oldu 16 Şubat 2023 | 12:00
03:52
Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? 16 Şubat 2023 | 12:00
19:43
Abdullah Avcı Lazar Markovic'i duyurdu! 15 Şubat 2023 | 12:00
11:42
00:12
Trabzonspor'dan Basel maçı öncesi destek mesajı 13 Şubat 2023 | 12:00
01:40
Ağaoğlu: Basel maçı geliri AFAD’a bağışlanacak 12 Şubat 2023 | 12:00
14:40
Trabzonspor'dan anlamlı davranış! Ağaoğlu resmen açıkladı 09 Şubat 2023 | 12:00
01:17
Toroğlu: Bu hatayı yapmaması gerekirdi! 05 Şubat 2023 | 12:00