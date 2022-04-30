TRABZONSPOR ANTALYASPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Fırtına'nın şampiyonluk maçındaki 11'i!
Trabzonspor - Antalyaspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecekler. Bordo mavili ekip mücadeleden 1 puan çıkarması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fırtına sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius ve Djaniny 11'i ile çıkacak. Müsabaka 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçını CANLI izle...
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