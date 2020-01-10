10 Ocak 2020, Cuma
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Trabzonspor 1-0 Partizani | GENİŞ ÖZET
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Partizani'yi 22. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 mağlup etti.
10.01.2020
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